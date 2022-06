Bloomberg: Nordkoreanische Hackergruppe soll Kryptogeld im Wert von 100 Million Dollar von US-Firma erbeutet haben

Photo : YONHAP News

Die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus steht laut einer Analyse hinter dem Diebstahl von Kryptowährungen im Wert von 100 Millionen Dollar vom US-amerikanischen Blockchain-Unternehmen Harmony in der vergangenen Woche.Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete am Mittwoch, dass das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic Enterprises diese Einschätzung mitgeteilt habe.Harmony ist eine Firma, die Blockchain-Produkte für nichttraditionelle Finanzdienstleistungen wie P2P-Sites entwickelt.Wenn in einer Blockchain gespeichertes Kryptogeld in eine andere Blockchain übertragen wird, wird die sogenannte Bridge-Technologie verwendet. Beim Diebstahl in der letzten Woche sei Harmonys Horizon Bridge gehackt worden, hieß es.Elliptic erklärte, dass die Eigenschaft des Angriffs und der anschließenden Geldwäsche ein starkes Indiz dafür sei, dass die nordkoreanische Organisation Lazarus hinter dem Kryptoraub stecken könnte.