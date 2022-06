Wirtschaft Online-Marktplätze verlieren nach Corona-bedingtem Wachstum an Markenwert

Online-Marktplätze in Südkorea haben infolge des härteren Wettbewerbs nach einem Corona-bedingten rapiden Wachstum an Markenwert eingebüßt.



Das ergab das Ranking der 100 wertvollsten Marken im Land im zweiten Quartal, das Brandstock, eine Firma zur Markenbewertung, am Donnerstag veröffentlichte.



Coupang, der führende Online-Händler in Südkorea, belegte im BrandStock Top Index mit 874,9 Punkten den 20. Platz. Verglichen mit dem Auftaktquartel fiel die Firma um sieben Plätze zurück.



Coupang war letztes Jahr bis auf Platz elf vorgerückt, konnte jedoch wider Erwarten nicht unter die ersten Zehn kommen.



Gmarket rutschte im Vorquartalsvergleich um acht Ränge auf Platz 31 ab. Auction verlor zehn Ränge auf Platz 40.



Spitzenreiter blieb Samsung Galaxy, die Smartphone-Marke von Samsung Electronics, mit 938,3 Punkten. Dahinter folgten unverändert KakaoTalk, Naver und KB Kookmin Bank.