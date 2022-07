Fast landesweit wird vor der Hitze gewarnt

Photo : YONHAP News

Es herrscht große Hitze in Südkorea, nachdem die saisonale Regenfront nordwärts gezogen war.Bis 10 Uhr am Freitag gab das Wetteramt Hitzewarnungen oder -hinweise für 14 Provinzen und provinzfreie Städte aus.Für die Provinz Nord-Gyeongsang (sechs Gebiete) und die Stadt Daegu gilt eine Hitzewarnung. Diese wird ausgegeben, wenn eine gefühlte Temperatur von über 35 Grad an mindestens zwei Tagen in Folge zu erwarten ist.Für 48 Gebiete in zwölf Provinzen und provinzfreien Städten, darunter Gangwon und Jeju, gilt ein Hitzehinweis, der Maßstab hierfür liegt bei 33 Grad.Es wird erwartet, dass im Tagesverlauf der Alarm auf weitere Gebiete erweitert wird.Das Wetteramt verhängte eine vorläufige Hitzewarnung für zwölf Gebiete in der Provinz Nord-Gyeongsang und einen vorläufigen Hitzehinweis für 82 Gebiete in elf Provinzen und provinzfreien Städten.