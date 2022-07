Beratungen in Lugano über Wiederaufbau der Ukraine

Photo : YONHAP News

Nach eigenen Schätzungen der Ukraine werden etwa 750 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau des kriegszerstörten Landes benötigt.Entsprechende Wiederaufbaupläne präsentierte der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal bei der Ukraine Recovery Conference, die am Montag im schweizerischen Lugano eröffnet wurde.Zur Konferenz über den Wiederaufbau der Ukraine kamen hohe Regierungsvertreter von 38 Ländern, einschließlich Südkoreas, sowie Vertreter von 14 internationalen Organisationen, darunter die Europäische Union und die Weltbank.Schmyhal sagte, dass rund 300 bis 500 Milliarden Dollar mit weltweit eingefrorenen Vermögenswerten der russischen Regierung oder Oligarchen gedeckt werden könnten. Er appellierte, dass der Wiederaufbau in den dringlichsten Bereichen wie Wasserwerke und Brücken sofort in Angriff genommen werden sollte.Die Ukraine geht davon aus, dass Infrastrukturanlagen im Wert von 100 Milliarden Dollar bereits zerstört seien.Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, kündigte an, dass die Kommission eine Plattform für den Wiederaufbau der Ukraine schaffen wolle.