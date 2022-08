Südkoreas erster Mondorbiter Danuri ins All gestartet

Photo : YONHAP News

Südkoreas erster Mondorbiter Danuri ist gestartet worden.Nach Angaben des Ministeriums für Wissenschaft und Informations- und Kommunikationstechnologie erfolgte der Start von Danuri heute um 08.07 Uhr (koreanischer Zeit) in Cape Canaveral in Florida.Entwickelt wurde Danuri vom Koreanischen Raumfahrtforschungsinstitut (KARI). Der Mondorbiter wird von der Trägerrakete Falcon 9 des US-Unternehmens SpaceX ins All befördert.Der Mondorbiter war am 7. Juli in Florida eingetroffen und wurde seither verschiedenen Tests unterzogen, die reibungslos verliefen.Der Start wurde um zwei Tage verschoben, weil zusätzliche Überprüfungen der Trägerrakete notwendig geworden waren.Danuri wurde am Donnerstagmorgen zur Startrampe gebracht und gegen 15 Uhr koreanischer Zeit mit der Trägerrakete aufgerichtet.Läuft nach dem Start alles nach Plan, wird Danuri am 16. Dezember eine Mondumlaufbahn erreichen und sich bis zum 31. Dezember auf einer Umlaufbahn in einer Höhe von 100 Kilometern einpendeln.