Außenminister Südkoreas und Japans führen in Phnom Penh Gespräch

Die Außenminister Südkoreas und Japans haben sich bei einem bilateralen Treffen darauf verständigt, die Konsultationen zwischen beiden Ländern zügiger voranzubringen.Außenminister Park Jin und sein japanischer Amtskollege Yoshimasa Hayashi kamen am Donnerstag im kambodschanischen Phnom Penh am Rande der Außenministertreffen im Zusammenhang mit Beratungen des südostasiatischen Staatenbunds ASEAN zusammen.Das Treffen erfolgte 17 Tage nach dem letzten Gespräch zwischen Park und Hayashi am 18. Juli in Tokio und dauerte etwa 30 Minuten.Park sagte nach dem Gespräch gegenüber Reportern, beide hätten sich aufrichtig darüber ausgetauscht, wie man der Vergangenheit zwischen beiden Ländern ins Gesicht sehen und die Beziehungen zukunftsorientiert entwickeln könne. Auch seien anstehende Angelegenheiten und Fragen von gegenseitigem Interesse thematisiert worden. Sie hätten darin übereingestimmt, die Konsultationen zwischen beiden Ländern noch zügiger voranzubringen.Sie seien sich darin einig gewesen, angesichts der ernsten Lage auf der koreanischen Halbinsel die trilaterale Kooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan laufend fortzuführen. Die Chefdiplomaten hätten bestätigt, dass auch für die Förderung der Beziehungen mit der ASEAN die Zusammenarbeit zwischen Südkorea und Japan von erheblicher Bedeutung sei, hieß es.Er habe Hayashi darüber informiert, dass Südkorea vom 4. bis 31. August Reisenden aus Japan, Taiwan und Macau die visumfreie Einreise erlaube. Er habe die Erwartung geäußert, dass Japan eine darauf gerichtete Maßnahme treffen werde, fügte Park hinzu.