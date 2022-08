Außenminister Park besucht nächste Woche China

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin wird nächste Woche zu seinem Antrittsbesuch nach China reisen.Das Außenministerium in Seoul teilte mit, dass Park auf Einladung des chinesischen Außenministers Wang Yi vom 8. bis 10. August China besuchen werde.Beide Minister wollen in Qingdao in der Provinz Shandong zu Gesprächen zusammenkommen. Thematisiert werden Angelegenheiten von gegenseitigem Interesse, darunter die Beziehungen zwischen Südkorea und China, Fragen betreffend die koreanische Halbinsel und regionale sowie globale Angelegenheiten.Park und Wang waren am 7. Juli am Rande des G20-Außenministertreffens zu ihrem ersten physischen Treffen zusammengekommen.Das Außenministerium äußerte die Erwartung, dass Parks China-Besuch eine Gelegenheit bieten werde, sich vor dem 30. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Staaten in diesem Monat an deren Sinn zu erinnern und nach der passenden Ausrichtung der künftigen Entwicklung der Beziehungen zu streben.