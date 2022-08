Südkoreas Außenminister begegnet in Phnom Penh nordkoreanischem Botschafter

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Außenminister Park Jin ist in Phnom Penh dem nordkoreanischen Botschafter in Indonesien und beim südostasiatischen Staatenbund ASEAN, An Kwang-il, begegnet.Laut dem Außenministerium in Seoul begegneten sich beide Diplomaten bei einem Begrüßungsdinner für die Teilnehmer am ASEAN-Regionalforum (ARF) am Donnerstag, und zwar beim Eintritt in die Banketthalle und später wieder beim Verlassen.Park habe An begrüßt, der vor ihm angekommen sei. Der Minister habe gebeten, der im Juni ernannten nordkoreanischen Außenministerin Choe Son-hui seine Glückwünsche ausrichten zu lassen, hieß es.Auch An habe Park begrüßt. Beim Verlassen der Halle nach dem Bankett hätten sie sich flüchtig begrüßt und verabschiedet, fügte das Ministerium hinzu.Es war die erste Begegnung zwischen Diplomaten beider Koreas zu einem offiziellen Anlass seit dem Amtsantritt der neuen Regierung in Südkorea.Nordkorea hat dieses Jahr anstelle der Außenministerin Botschafter An zum ARF-Ministertreffen geschickt.