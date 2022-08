Hyundai und Kia exportieren im ersten Halbjahr erstmals über 200.000 umweltfreundliche Autos

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor und seine Tochter Kia haben im ersten Halbjahr dieses Jahres erstmals mehr als 200.000 umweltfreundliche Autos exportiert.Nach Angaben des Koreanischen Autoherstellerverbandes KAMA am Sonntag wurden 224.000 Umweltautos beider Hersteller im Zeitraum von Januar bis Juni ausgeführt. Das seien 30,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.Hyundai exportierte 116.000 Einheiten, damit 22,1 Prozent mehr als im ersten Halbjahr letzten Jahres. Kia steigerte den Absatz um 42,3 Prozent auf 108.000 Einheiten.Es ist das erste Mal, dass beide Autohersteller in einem ersten Halbjahr über 200.000 umweltfreundliche Fahrzeuge exportierten. Im Auftaktquartal wurden erstmals in einem Quartal über 100.000 Einheiten solcher Autos ausgeführt. Auch im zweiten Quartal wurde die 100.000er-Marke übertroffen.Es wurden 95.000 Elektroautos ins Ausland geliefert, damit 54 Prozent mehr als im ersten Halbjahr letzten Jahres.Der Export von Hybridautos stieg um 12,7 Prozent auf 103.000 Einheiten. Bei Plug-in-Hybrid-Autos wurde ein Exportzuwachs von 45 Prozent auf 26.000 Einheiten verzeichnet.