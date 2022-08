Präsidialamt will dieses Jahr Roadmap für Weltraumwirtschaft präsentieren

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt will noch binnen Jahresfrist eine Roadmap für die künftige Weltraumwirtschaft vorlegen.Die Roadmap soll die Entwicklung von Trägerraketen der nächsten Generation, Mondlandefähren und der Technologie für Mondrover enthalten.Das teilte ein Beamter des Präsidialamtes am Sonntag Reportern mit und wies auf die erfolgreichen Starts der südkoreanischen Trägerrakete Nuri und des Mondorbiters Danuri hin.Die Yoon Suk Yeol-Regierung wolle eine stärkere und präzisere Strategie für die Weltraumentwicklung aufstellen und diese sofort umsetzen, damit Südkorea zu einer Weltraummacht aufsteigen werde, sagte er.Zur Trägerrakete der nächsten Generation hieß es, dass im Mai eine vorläufige Machbarkeitsstudie aufgenommen worden sei, damit die Entwicklung bis 2031 gelingen könne. Dies sollte von der Nationalversammlung im Haushalt für das kommende Jahr berücksichtigt werden. In Bezug auf eine Mondlandefähre werde ein Projekt geplant, damit das Land im Jahr 2024 mit der Entwicklung beginnen könne.