USA sanktionieren Kryptowährungsdienst wegen Beihilfe zur Geldwäsche durch Nordkorea

Photo : Getty Images Bank

Die USA haben am Montag ein Unternehmen wegen der Beihilfe zur Geldwäsche von Kryptowährungen sanktioniert, die von Nordkorea gestohlen wurden.Das US-Finanzministerium teilte mit, gegen den Kryptowährungsdienst Tornado Cash wegen des Vorwurfs Sanktionen verhängt zu haben, der seit seiner Gründung im Jahr 2019 Kryptogelder im Wert von mehr als sieben Milliarden Dollar gewaschen haben soll.Laut dem Ministerium wurde der Mixing-Dienst verwendet, um von der Hackerorganisation Lazarus Group gestohlene Kryptowährungen im Wert von 455 Millionen Dollar zu waschen. Die Lazarus Group ist mit dem nordkoreanischen Generalbüro für Aufklärung verbunden.Wer auf der Sanktionsliste des US-Finanzministeriums steht, dessen Vermögen in den USA wird eingefroren. Geschäfte mit US-Amerikanern werden verboten.Das US-Finanzministerium hatte zuvor im Mai den Kryptowährungsdienst Blender sanktioniert, der dabei geholfen haben soll, geraubtes Kryptogeld in legale Kanäle zu bringen.