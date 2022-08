Präsident Yoon leitet Dringlichkeitssitzung über Maßnahmen nach schweren Regenfällen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat in einer Dringlichkeitssitzung wegen der schweren Regenfälle in den zentralen Regionen der Verhinderung von Personenschäden höchste Priorität eingeräumt.Beim Treffen im Situation Room für Katastrophenschutz im Regierungskomplex in Seoul sagte Yoon, es müsse verhindert werden, dass eine menschengemachte Katastrophe Menschenleben koste. Er bitte darum, die Lage noch einmal zu prüfen und alles gründlich zu kontrollieren.Er ordnete an, sich für einen zügigen Wiederaufbau einzusetzen, um sekundäre Schäden zu verhindern, weil auch heute Abend Starkregen erwartet werde.Seit Montag gingen über 400 Millimeter Regen in der Hauptstadtregion und den zentralen Gebieten nieder.Laut dem zentralen Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen kamen mit Stand elf Uhr am Dienstagmorgen acht Menschen in Seoul und der Provinz Gyeonggi ums Leben, während neun Menschen verletzt wurden. Zudem werden sechs Menschen vermisst.Vier von ihnen wurden in Seoul als vermisst gemeldet. In Gwangju in der Provinz Gyeonggi wurden zwei Personen von einer Sturzflut mitgerissen.Wegen einer Überflutung mussten sich 120 Personen aus einem Apartmenthaus im Seouler Bezirk Dongjak in Sicherheit bringen. Allein in der Hauptstadtregion mussten 399 Menschen ihre Wohnung verlassen.Es gehen zudemder Reihe nach Meldungen über beschädigte und versunkene Fahrzeuge ein. Demnach wird erwartet, dass das Ausmaß der Schäden noch zunehmen wird.