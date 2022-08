Kim Yo-jong macht Südkorea für Covid-19-Ausbruch verantwortlich und droht mit Vergeltung

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat Südkorea für den Covid-19-Ausbruch verantwortlich gemacht und mit einer schweren Vergeltung gedroht.Entsprechendes sagte Kim Yo-jong, die einflussreiche Schwester des Machthabers und Vize-Abteilungsleiterin im Zentralkomitee der Arbeiterpartei, laut der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch bei einer Sitzung zur Überprüfung der Notfall-Epidemie-Politik.Die Krise sei ganz offenbar von Feinden verursacht worden, die das Land zerdrücken wollten, indem sie eine globale Gesundheitskrise ausnutzten. Südkorea sei dafür verantwortlich, dass das Virus nach Nordkorea gelangen konnte. Die Ursache seien Flugblätter aus dem Süden gewesen.Kim habe außerdem die Notwendigkeit einer schweren Vergeltung angemahnt. Es würden bereits zahlreiche Reaktionsmaßnahmen in Erwägung gezogen, berichtete KCNA am Donnerstag.