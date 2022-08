Innenministerium bewilligt für Flutgebiete 6,7 Milliarden Won Hilfe

Photo : YONHAP News

Das Ministerium für Inneres und Sicherheit will den von den Unwettern in dieser Woche hart betroffenen Gebieten 6,7 Milliarden Won (etwa fünf Millionen Dollar) in Form einer speziellen Steuerverteilung zur Verfügung stellen.Die Entscheidung gab das Ministerium am Freitag bekannt.Die Gelder würden für die Finanzierung dringender Wiederaufbauarbeiten bei beschädigten Einrichtungen in einzelnen Regionen und die Hilfe für die Überschwemmungsopfer eingesetzt.Die Summe für die jeweiligen Regionen wurde unter Berücksichtigung des Ausmaßes der Personen- und Sachschäden, der Zahl der Flutopfer sowie der eingesetzten Geräte festgelegt.