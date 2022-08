Südkorea und USA führen regelmäßige Verteidigungsgespräche

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Vereinigten Staaten halten am Dienstag und Mittwoch in Seoul ihre regelmäßigen Verteidigungsgespräche ab.Beim 21. Integrierten Verteidigungsdialog (KIDD) werden Huh Tae-geun, Chef des Büros für nationale Verteidigungspolitik im südkoreanischen Verteidigungsministerium, und Siddharth Mohandas, Unterabteilungsleiter für Ostasien im US-Verteidigungsministerium, die Verhandlungen leiten.Beide Seiten werden über Folgemaßnahmen nach dem bilateralen Gipfeltreffen im Mai und der beiden Verteidigungsministertreffen diskutieren und die im Herbst geplante regelmäßige Sicherheitskonsultation (SCM) vorbereiten.Zudem werden Kooperationsmaßnahmen zur Abschreckung Nordkoreas thematisiert, das mit seinen Atomwaffen und Raketen als Bedrohung gesehen wird. Auf der Tagesordnung stehen auch die Sicherheitskooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan und die Normalisierung des Betriebs auf der Basis des US-Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea.KIDD fand bisher halbjährlich statt. In diesem Jahr wird der Dialog lediglich einmal abgehalten.