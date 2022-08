Seoul äußert Enttäuschung und Bedauern über Kishidas Opfergabe an Kriegsschrein

Photo : YONHAP News

Südkorea hat große Enttäuschung und Bedauern über die Opfergabe des japanischen Premierministers Fumio Kishida an den umstrittenen Kriegsschrein Yasukuni am Montag zum Ausdruck gebracht.Entsprechendes äußerte das südkoreanische Außenministerium in einer Stellungnahme seines Sprechers.Die Regierung fordere, dass die verantwortlichen Persönlichkeiten in Japan der Geschichte ins Gesicht sehen und ihre demütigen Reflexionen und die aufrichtige Reue über die Vergangenheit durch Taten zeigen würden, hieß es.Kishida hatte am 15. August, dem Unabhängigkeitstag Koreas und dem Tag der Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg, eine Opfergabe an den Yasukuni-Schrein geschickt, in dem auch Kriegsverbrecher der A-Klasse zur Zeit des Zweiten Weltkriegs verehrt werden.Die Ministerin für Wirtschaftssicherheit, Sanae Takaichi, und Wiederaufbauminister Kenya Akiba besuchten am Montagvormittag den Yasukuni-Schrein.Es ist das dritte Jahr in Folge, dass amtierende Kabinettsmitglieder am Tag der Niederlage Japans zu dem umstrittenen Schrein in Tokio pilgerten.