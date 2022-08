KBS-Umfrage: 67 Prozent bewerten Yoons Arbeit negativ, 28 Prozent positiv

Photo : YONHAP News

​KBS hat im Vorfeld des 100. Tags nach dem Amtsantritt von Präsident Yoon Suk Yeol am 17. August eine Meinungsumfrage zu dessen Amtsführung durchgeführt.67 Prozent der Befragten gaben an, dass Yoon seine Arbeit schlecht mache. Lediglich 28 Prozent sprachen von einer guten Arbeit.45,2 Prozent fanden sogar, dass Yoon seinen Job sehr schlecht mache.Als Grund für die negative Bewertung nannte der größte Anteil, dass Yoon wichtige Posten vor allem mit Vertrauten besetzt habe. Dahinter folgte die Meinung, dass der Staatschef selbstherrlich agiere.Fast die Hälfte der Befragten sagte, dass Yoon für den niedrigen Zustimmungswert in der Anfangsphase der Amtszeit selbst verantwortlich sei.19,7 Prozent machten Yoons engste Vertraute, die sogenannten „Yoonhaekgwan“, dafür verantwortlich, 10,2 Prozent die Oppositionsparteien, darunter die Minjoo-Partei Koreas.Der Anteil der Befragten, die von Yoon eine gute Amtsführung während seiner fünfjährigen Amtszeit erwarten, war verglichen mit einer KBS-Umfrage zur Zeit des Amtsantritts im Mai deutlich geringer.Der Anteil der Menschen, die eher eine schlechte Amtsführung erwarten, kletterte dagegen um über 17 Prozentpunkte auf 59,3 Prozent. Nur 37,6 Prozent trauen ihm zu, dass er im weiteren Verlauf seiner Amtszeit gute Arbeit leisten wird.Hankook Research befragte im Auftrag von KBS vom 12. bis 14. August landesweit 1.000 Menschen ab 18 Jahren am Telefon. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.Details können auf der Webseite des öffentlich-rechtlichen Senders eingesehen werden.