Regierungspartei schließt Umstellung der Führungsstruktur ab

Photo : YONHAP News

Die regierende Partei Macht des Volks (PPP) hat die Umstellung ihrer Führungsstruktur abgeschlossen.Am Dienstagnachmittag gaben die Abgeordneten in einer Vollversammlung ihre Zustimmung zur Ernennung der acht Mitglieder des Notfallkomitees, das vom Interimschef Joo Ho-young geleitet wird. Dieser hatte die Personalien zuvor am Dienstag vorgestellt.In dem Gremium ist auch Fraktionschef Kweon Seong-dong vertreten, der ein Misstrauensvotum überstand und damit seinen Führungsposten behält.Auch der Chef für Politik-Fragen, Sung Il-jong, wurde in das Komitee aufgenommen.Dieses soll am Donnerstag zu seiner ersten Sitzung zusammenkommen.Ob damit die internen Streitigkeiten beigelegt werden können, gilt laut Beobachtern jedoch als fraglich. Denn der suspendierte Parteichef Lee Jun-seok will weiterhin dagegen protestieren, dass er aufgrund der Einrichtung des Notfallkomitees faktisch dauerhaft von seinem Führungsposten verbannt wurde.