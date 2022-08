Biden unterzeichnet Inflationsreduktionsgesetz

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden hat am Dienstag das Gesetz Inflation Reduction Act unterzeichnet.In dessen Zentrum stehen die Reaktion auf den Klimawandel, die Erweiterung der Sicherstellung der medizinischen Versorgung sowie höhere Steuern für Großunternehmen.Das Gesetz enthält Pläne für Ausgaben in Höhe von 740 Milliarden Dollar. Dazu zählt eine Steuergutschrift beim Kauf eines Elektroautos, die für einen Gebrauchtwagen bis zu 4.000 Dollar beträgt und für einen Neuwagen bis zu 7.500 Dollar.Jedoch wird das Gesetz hinsichtlich koreanischen Elektrofahrzeugen als nachteilig betrachtet. Denn E-Autos, für die wichtige Mineralien und Batterien aus China verwendet wurden, sind nicht förderfähig. Lediglich für Autos, die in den USA hergestellt wurden und für die in den USA produzierte Batterien und wichtige Mineralien zu einem bestimmten Anteil verwendet wurden, wird die Kaufsubvention gewährt.Die in den USA angebotenen Elektroautos Hyundai Ioniq 5 und Kia EV6 werden vollständig in Südkorea gefertigt.