Führende Unternehmen erfreuen sich im ersten Halbjahr Umsatzwachstums

Photo : YONHAP News

Führende Großunternehmen in Südkorea haben im ersten Halbjahr dieses Jahres bessere Geschäftsergebnisse als im vergangenen Jahr erzielt.Das teilte CEO Score, ein Forschungsinstitut zur Analyse von Unternehmensdaten, am Mittwoch mit. Es seien die Geschäftsergebnisse von 337 der 500 größten Unternehmen im ersten Halbjahr untersucht worden, die bis zum Dienstag einen Halbjahresbericht vorgelegt hätten.Demnach stieg der Umsatz dieser Unternehmen in der ersten Jahreshälfte im Vorjahresvergleich um 27,9 Prozent auf 1.641 Billionen Won (1,25 Billionen Dollar).In 19 der 20 Branchen wurde ein Umsatzzuwachs verzeichnet. Die Petrochemiebranche erzielte mit 44,4 Prozent das stärkste Umsatzwachstum. Dahinter folgten IT & Elektrik/Elektronik, Banken, Wertpapierbranche und Autos & Teile.Einzig die Telekommunikationsbranche verbuchte einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr.Unter den einzelnen Unternehmen meldete Samsung Electronics den stärksten Umsatzzuwachs. Sein Umsatz kletterte im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahr um 20,1 Prozent auf 154,9 Billionen Won (118 Milliarden Dollar).