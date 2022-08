Blackpink kehren mit neuem Song zurück

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band Blackpink ist heute nach 22 Monaten Pause mit dem neuen Song „Pink Venom“ zurückgekehrt.In der Branche wird erwartet, dass die Mädchenband mit dem neuen Lied und dem im September erscheinenden zweiten Studioalbum „Born Pink“ neue Rekorde schreiben werde. Das Album wurde bereits über 1,5 Millionen Mal vorbestellt.Die vierköpfige Gruppe kündigte zudem eine Welt-Tournee an. Beginnend im Oktober in Seoul plant sie 36 Auftritte in 26 Städten in Nordamerika, Europa, Asien und Ozeanien.Ihr im Jahr 2020 veröffentlichtes erstes Studioalbum „The Album“, verkaufte sich über eine Million Mal, was für eine koreanische Girlgroup ein Novum gewesen war.