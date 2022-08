Finanzminister: Südkorea will bei Wirtschaftsinitiative IPEF nationale Interessen berücksichtigen lassen

Photo : YONHAP News

Südkorea will sich bei der von den USA angeführten Wirtschaftsinitiative Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) darum bemühen, seine nationalen Interessen durchzusetzen.Entsprechendes sagte Finanzminister Choo Kyung-ho bei einer Ministersitzung zur Außenwirtschaft am Freitag. Dabei verwies er darauf, dass Verhandlungen über das Wirtschaftliche Rahmenwerk für den Indopazifik, das er als eine von den USA angeführte neue Wirtschaftsplattform bezeichnete, im September beginnen würden.IPEF sei ein Forum zur Diskussion über eine neue Wirtschaftsordnung und Normen in Schlüsselbereichen wie Handel, Lieferketten und Entkarbonisierung. Südkorea müsse bereits in der Phase der Festlegung von Normen seinen Standpunkt berücksichtigen lassen und zugleich durch den Aufbau eines vielschichtigen Kooperationsnetzwerks auf die Blockbildung bei den Lieferketten reagieren, sagte Choo.Die Regierung wolle sich bei allen vier Säulen des IPEF – Handel, Lieferketten, saubere Wirtschaft und faire Wirtschaft – federführend beteiligen, fügte er hinzu.