Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Freitag den dritten Tag in Folge im Minus geschlossen.Das Börsenbarometer verlor 0,61 Prozent auf 2.494,69 Zähler. Verglichen mit dem Stand am Freitag vor einer Woche beträgt der Rückgang 1,39 Prozent.Der Wechselkurs zwischen Dollar und Won habe die Marke von 1.320 Won übertroffen und für Verkäufe gesorgt, wurde Lee Jae-sun von Hyundai Motor Securities von Yonhap zitiert.