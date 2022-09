Biden veurteilt in UN-Rede Russland und Nordkorea

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden hat in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung die nuklearen Drohungen Russlands gegen Europa scharf verurteilt.Gerade heute habe Präsident Putin offen nukleare Drohungen gegen Europa ausgestoßen, in rücksichtsloser Missachtung der Verantwortung im Rahmen des Nichtverbreitungsregimes, sagte Biden.Russland, ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats, sei in die Ukraine eingedrungen und habe damit gegen die UN-Charta verstoßen und eine globale Nahrungsmittelkrise ausgelöst, hieß es.Biden betonte, ein Atomkrieg könne nicht gewonnen werden und dürfe niemals geführt werden.Der US-Präsident verurteilte auch Nordkorea.Trotz der ernsthaften und anhaltenden diplomatischen Bemühungen der USA verstoße die Demokratische Volksrepublik Korea weiterhin in eklatanter Weise gegen die UN-Sanktionen, sagte Biden.