Südkoreas Werften dominieren Markt für umweltfreundliche Schiffe

Photo : YONHAP News

Südkoreanische Schiffbauer haben dieses Jahr fast 57 Prozent der weltweiten Aufträge für umweltfreundliche Schiffe erhalten.Laut dem Analyseunternehmen Clarksons Research betrug das Volumen der Schiffsaufträge weltweit im Zeitraum von Januar bis August 27,68 Millionen gewichtete Tonnen (CGT) oder 899 Schiffe. Die Bestellungen für mit umweltfreundlichen Treibstoffen betriebene Schiffe erreichten mit 16,81 Millionen CGT (342 Schiffe) 61 Prozent Anteil am gesamten Auftragsvolumen.Der Anteil ist von etwa 30 Prozent im selben Zeitraum letzten Jahres stark gestiegen.Südkoreas Schiffbauer erhielten Aufträge für 9,52 Millionen CGT (136 Schiffe) und gelangten mit 56,6 Prozent Anteil an die Spitze am Markt für grüne Schiffe.Die Zunahme der Bestellungen für umweltfreundliche Schiffe ist vor allem den verschärften Umweltregeln der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) zu verdanken. Ziel der IMO ist es, die Kohlenstoffintensität bis 2030 um 40 Prozent verglichen mit dem Niveau von 2008 zu reduzieren und die gesamten Treibhausgasemissionen bis 2050 um 50 Prozent zu verringern.