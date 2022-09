US-Aktivistin: Südkoreanische Regierung rettete letztes Jahr eine nordkoreanische Flüchtlingsfamilie aus China

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat letztes Jahr eine aus Nordkorea geflüchtete vierköpfige Familie aus China gerettet.Das gab Suzanne Scholte, Vorsitzende der North Korea Freedom Coalition, einer US-amerikanischen Organisation für Menschenrechte in Nordkorea, bekannt.Scholte sagte am Mittwoch (Ortszeit) dem US-Radiosender Radio Free Asia, es gebe eine nordkoreanische Flüchtlingsfamilie, die aufgrund von Maßnahmen der früheren südkoreanischen Regierung von Moon Jae-in (aus China) hinausgelangt sei. Die Familie sei 2020 aus Nordkorea geflüchtet und in einer Haftanstalt in China sieben Monate lang festgehalten worden.Scholte habe im April letzten Jahres über die südkoreanische Botschaft in den USA ein Schreiben an den damaligen Präsidenten Moon geschickt und darin um Hilfe gebeten, damit die Familie nach Südkorea geschickt werde, hieß es.Sie habe auch um die Rettung einer weiteren dreiköpfigen Flüchtlingsfamilie gebeten, diese werde jedoch immer noch in China festgehalten, sagte Scholte weiter.Die Menschenrechtsaktivistin äußerte den Wunsch, dass Präsident Yoon Suk Yeol im Hintergrund mit China kooperiere und die chinesische Regierung bitte, auf humanitärer Ebene die sichere Weiterreise der restlichen nordkoreanischen Flüchtlinge in China zu ermöglichen.Die UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in Nordkorea, Elizabeth Salmón, hatte jüngst gesagt, dass Informationen vorlägen, nach denen sich 2.000 nordkoreanische Flüchtlinge in chinesischen Haftanstalten befänden.