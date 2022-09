Außenminister Südkoreas, der USA und Japans bekräftigen entschlossene Reaktion auf Nordkoreas Atomtest

Photo : YONHAP News

Die Außenminister Südkoreas, der Vereinigten Staaten und Japans haben bekräftigt, dass ein Atomtest Nordkoreas auf eine starke und entschlossene Reaktion der internationalen Gemeinschaft stoßen werde.Sie betonten auch die Bedeutung eines ernsthaften und nachhaltigen Dialogs und forderten Nordkorea auf, zu den Verhandlungen zurückzukehren.Eine entsprechende gemeinsame Erklärung hätten die Außenminister Park Jin, Antony Blinken und Yoshimasa Hayashi im Anschluss an ihr trilaterales Treffen am Donnerstag (Ortszeit) in New York angenommen, gab das US-Außenministerium in einer Pressemitteilung bekannt.Die Außenminister der drei Länder hätten ihre ernsthafte Besorgnis über die eskalierenden und destabilisierenden Botschaften Nordkoreas im Zusammenhang mit dem Einsatz von Atomwaffen, einschließlich der Verabschiedung eines neuen Gesetzes zur Nuklearpolitik, geäußert, hieß es darin.Die USA und Japan drückten zudem ihre Unterstützung für die „kühne Initiative“ Südkoreas aus, ein von Präsident Yoon Suk Yeol unterbreitetes Angebot gegenüber Nordkorea.