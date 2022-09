Wirtschaft Ab Dezember Einwegbecherpfand auf Jeju und in Sejong

Ein Pfandsystem für Einwegbecher in Südkorea wird nach der Verschiebung dessen Einführung auf Dezember lediglich auf Jeju und in Sejong gestartet.



Das Umweltministerium teilte heute mit, dass das Pfandsystem für Einwegbecher wie geplant am 2. Dezember gestartet werde, und zwar zunächst nur in den Regionen Jeju und Sejong.



Es werde ein Pfand in Höhe von 300 Won (0,21 Dollar) fällig, wenn beispielsweise in einem Café ein Getränk in einem Einwegbecher gekauft wird.



Das Ministerium will den an das System angeschlossenen Läden die Kosten für dessen Umsetzung erstatten.



Die rechtliche Grundlage für die Einführung eines Einwegbecherpfands hatte Südkorea im Mai 2020 mit der Revision des Gesetzes zum Recycling von Ressourcen geschaffen. Nach einer Verschiebung um zwei Jahre verschob die Regierung dieses Jahr drei Wochen vor der am 10. Juni geplanten Einführung angesichts des Widerstands von Franchise-Ladenbesitzern den Start erneut.