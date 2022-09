Politik Südkorea und Griechenland unterzeichnen Absichtserklärung über Kooperation in Verteidigungsindustrie

Griechenland hat anlässlich des russischen Kriegs gegen die Ukraine mit Südkorea vereinbart, die Kooperation in der Verteidigungsindustrie zu verstärken.



Griechenland hatte Soldaten in den Koreakrieg geschickt, die für Südkorea kämpften.



Nach Angaben der griechischen Botschaft in Südkorea am Sonntag schloss Griechenland jüngst mit Südkorea ein Memorandum of Understanding (MOU) über die Kooperation in der Verteidigungsindustrie und im Bereich der militärischen Logistik ab.



Die Absichtserklärung sieht vor, dass beide Länder auf Gebieten wie Informationsaustausch zur Verteidigungsindustrie, Weitergabe von Informationen zu militärischen Gütern, Austausch zu Verteidigungswissenschaft und -technologie sowie Erkennen von Gelegenheiten zur gemeinsamen Forschung, Entwicklung und Produktion kooperieren können. Künftig werde die Gründung eines gemeinsamen Ausschusses für die Verteidigungsindustrie überprüft.



Die Unterzeichnung der Absichtserklärung erfolgte anlässlich des Südkorea-Besuchs des griechischen Vizeverteidigungsministers Nikolaos Chardalias.