Interpol gibt rote Notiz gegen Terra-Gründer heraus

Die Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation, Interpol, hat Kwon Do-hyung, CEO von Terraform Labs, auf die Fahndungsliste gesetzt.Die Bezirksstaatsanwaltschaft Seoul Süd teilte am Montag mit, dass Interpol eine „Red Notice“ gegen den Entwickler der Kryptowährungen TerraUSD und Luna herausgegeben habe. Kwon gilt als Hauptfigur im Fall Terra/Luna-Crash.Die Bezirksstaatsanwaltschaft hatte am 19. September Interpol um die Kooperation gebeten, damit Kwon angesichts dessen ungewissen Verbleibs festgenommen und ausgeliefert werden kann. Zuvor war ein Haftbefehl gegen ihn erlassen worden.Staatsanwälte hatten zudem Haftbefehle gegen fünf weitere Beteiligte, darunter Nicholas Platias, Gründungsmitglied von Terraform Labs, erhalten und Interpol um die Veröffentlichung einer roten Notiz gebeten.Zunächst war davon ausgegangen worden, dass sich Kwon in Singapur aufhalte. Zuletzt gab es jedoch ausländische Medienberichte, nach denen die Polizei von Singapur mitgeteilt habe, dass er sich nicht dort befinde.