US-Beamter: Nehmen Südkoreas Bedenken wegen Inflationsminderungsgesetz ernst

Photo : YONHAP News

Die USA nehmen Südkoreas Bedenken wegen des Inflation Reduction Act ernst.Das sagte ein US-Beamter, der Vizepräsidentin Kamala Harris nach Japan begleitet, am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Tokio.Ein entsprechender Dialog finde bereits statt, hieß es weiter.Am selben Tag hatte Südkoreas Ministerpräsident Han Duck-soo das Thema bei seinem Treffen mit Harris ebenfalls angesprochen.Beide waren zum Staatsbegräbnis für den früheren japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe nach Japan gereist.Harris sei zwar nicht zu dem Besuch aufgebrochen, um die Frage des sogenannten Inflationsminderungsgesetzes zu besprechen. Doch höre sie Südkoreas Bedenken an und habe eine Zusammenarbeit versprochen, damit die Probleme im Zuge der Umsetzung des Gesetzes angesprochen werden.Südkorea hatte zuletzt immer wieder Bedenken wegen des Investitionsgesetzes geäußert und auf Änderungen gedrängt, da südkoreanische Hersteller von Elektrofahrzeugen dadurch in den USA erhebliche Nachteile gegenüber der Konkurrenz hätten.