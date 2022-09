Kospi stürzt auf tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren ab

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Kospi-Index ist auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren abgestürzt.Der Kospi verlor 2,45 Prozent auf 2.169,29 Zähler. Zwischenzeitlich hatte der Kospi mit über drei Prozent im Minus gelegen.Die Landeswährung Won registrierte gegenüber dem US-Dollar den niedrigsten Wert seit 13 Jahren. Ein Dollar wurde zum Handelsschluss zu 1.439,9 Won gehandelt, der Schlussstand am Dienstag betrug 1.421,5 Won.Grund seien erneut die Sorgen der Anleger vor einer Rezession der Weltwirtschaft gewesen, da führende Volkswirtschaften eine restriktive Geldpolitik betrieben, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Ein weiterer Anstieg der Inflation könne je nach geopolitischen Entwicklungen wie zum Beispiel der Krieg in der Ukraine nicht ausgeschlossen werden, habe der frühere Zentralbankchef Lee Ju-yeol heute bei einer Anlegertagung in Seoul gesagt, hieß es weiter.