Präsident Yoon trifft US-Vizepräsidentin Harris

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat sich heute mit US-Vizepräsidentin Kamala Harris getroffen.Harris war am Donnerstagvormittag in Südkorea eingetroffen. Ihre Visite ist der erste Südkorea-Besuch eines amtierenden Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten seit dem Besuch ihres Amtsvorgängers Mike Pence anlässlich der Olympischen Winterspiele in PyeongChang im Februar 2018.Yoon empfing die US-Politikerin am Sitz des Präsidialamtes in Seouler Bezirk Yongsan.Eines der Gesprächsthemen war wahrscheinlich ein gemeinsames Vorgehen in der Nordkorea-Frage. Nordkorea hatte in den letzten Tagen wieder ballistische Raketen abgefeuert und damit Spannungen auf der koreanischen Halbinsel geschürt.Zu den weiteren Themen zählen offenbar Lösungen angesichts der Nachteile für koreanische Elektroautos in Bezug auf die E-Auto-Subventionen nach dem US-Gesetz Inflation Reduction Act (IRA).Yoon hatte jüngst am Rande der UN-Generalversammlung US-Präsident Joe Biden auf die Bedenken wegen des IRA hingewiesen. Ministerpräsident Han Duck-soo hatte die Thematik auch zuvor in Tokio bei seinem Treffen mit Harris angesprochen. Die USA haben die Position mitgeteilt, dass sie über Südkoreas Bedenken informiert seien und über Maßnahmen zu deren Behebung diskutieren wollten.Harris wird heute auch die demilitarisierte Zone (DMZ) besuchen, um sich ein Bild von den gemeinsamen Maßnahmen Südkoreas und der USA für den Schutz der Sicherheit zu machen.Südkorea erwartet, dass ihr DMZ-Besuch als resolute Botschaft an Nordkorea verstanden werde, das offenbar einen Atomtest vorbereitet.