Außenminister will trotz verabschiedetem Entlassungsantrag nicht zurücktreten

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat Rücktrittsforderungen eine Absage erteilt.Park äußerte sich heute im Presseraum des Außenministeriums dazu, dass die Nationalversammlung am Donnerstag den Entlassungsantrag gegen ihn verabschiedet hatte.Er wolle der Diplomatie zugunsten der nationalen Interessen der Republik Korea all seine Fähigkeiten und Leidenschaft widmen, sagte der Minister.Er könne der Behauptung der Oppositionspartei nicht zustimmen, dass die jüngste Auslandsreise von Präsident Yoon Suk Yeol ein diplomatisches Desaster gewesen sei, fügte Park hinzu.Park führte als Gegenargument an, dass der britische Außenminister Cleverly bei seinem jüngsten Südkorea-Besuch bezüglich des Kondolenzbesuchs des Präsidenten gesagt habe, dass man davon bewegt sei. Er wies auch auf die Äußerung von US-Vizepräsidentin Harris bei ihrem Südkorea-Besuch am Donnerstag hin, dass das Bündnis zwischen Südkorea und den USA eisern sei.