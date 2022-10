Besucher können ab morgen Einwohner in Pflegeeinrichtungen direkt treffen

Photo : YONHAP News

Ab morgen können Besucher in Pflegekliniken und -einrichtungen dortige Bewohner ohne Trennwand direkt treffen.Das zentrale Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen beschloss, in Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko ab morgen erstmals seit etwa zwei Monaten wieder solche Besuche zu erlauben.Falls ein unmittelbar vor dem Besuch durchgeführter Selbsttest negativ ausfiel, ist der Besuch von Bewohnern einer Pflegeklinik oder -einrichtung jederzeit und ohne Trennwand möglich.Zudem dürfen Bewohner solcher Einrichtungen, die vierfach geimpft sind, auch zu anderen Zwecken als eine ambulante Behandlung die Einrichtung verlassen und darüber hinaus außer Haus übernachten.Wer dreifach geimpft ist und weitere Bedingungen erfüllt, kann in einer solchen Einrichtung ein Programm anbieten.