Südkoreas Vereinigter Generalstab: Nordkorea feuerte erneut ballistische Rakete in östliche Richtung ab

Photo : KBS News

Nordkorea hat nach Angaben des Vereinigten Generalstabs in Südkorea erneut mindestens eine ballistische Rakete in östliche Richtung abgefeuert.Die Militärbehörden ermittelten zurzeit Details zu dem am Dienstagmorgen erfolgten Abschuss. Unter anderem sollten die Reichweite, Höhe und Geschwindigkeit festgestellt werden.Es war bereits Nordkoreas fünfter Raketentest innerhalb von zehn Tagen. Zuletzt hatte das Land am Samstag vom Gebiet Sunan in Pjöngjang aus zwei ballistische Kurzstreckenraketen abgefeuert. Zusammen mit dem heutigen Abschuss wären seit Samstag mindestens acht Raketen abgefeuert worden.In diesem Jahr hat Nordkorea insgesamt 21 ballistische Raketen und zwei Marschflugkörper abgefeuert.