UN-Sicherheitsrat plant offenes Briefing zu Nordkoreas Start einer Mittelstreckenrakete

Photo : YONHAP News

Der UN-Sicherheitsrat veranstaltet am Mittwoch ein offenes Briefing zur Diskussion des Starts einer ballistischen Mittelstreckenrakete (IRBM) durch Nordkorea am Dienstag.Ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums sagte, dass ein offenes Briefing des Sicherheitsrats heute Nachmittag Ortszeit (in New York) geplant sei. Die südkoreanische Regierung werde als Interessenpartei daran teilnehmen, obwohl das Land kein Ratsmitglied sei.Der Ministeriale fügte hinzu, dass sich Südkorea mit wichtigen befreundeten Staaten, darunter Ratsmitgliedern, in enger Konsultation befinde, damit eine ernsthafte Botschaft der internationalen Gemeinschaft zu den wiederholten Verstößen Nordkoreas gegen Resolutionen des Sicherheitsrats ausgesandt werden könne.Wie verlautete, sei das Briefing gegen 15 Uhr am Mittwoch Ortszeit geplant.Laut ausländischen Medien hatten die USA gemeinsam mit anderen Ratsmitgliedern wie Großbritannien, Frankreich, Albanien, Norwegen und Irland um die Einberufung einer Dringlichkeitssitzung gebeten, um auf den Raketenstart zu reagieren.