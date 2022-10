Vereinigungsministerium fordert von Nordkorea Reaktion auf Seouls „kühne Initiative“

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat Nordkorea aufgefordert, sich auf Seouls Angebot für die Denuklearisierung einzulassen.Was es von Nordkorea geben müsse, seien keine Provokationen und Drohungen, sondern eine Reaktion auf die von Südkorea vorgeschlagene „kühne Initiative“, sagte ein Beamter des Vereinigungsministeriums am Donnerstag Reportern gegenüber.Nordkorea strebe kontinuierlich nach dem Atomwaffenbesitz und der -entwicklung. Es sei wichtig, dass die südkoreanische Regierung und die internationale Gemeinschaft mit vereinter Stimme resolut auf Nordkoreas Provokationen und Drohungen reagieren würden, hieß es.Der Ministeriale verwies auch auf die Bedeutung, Nordkorea eindeutig erkennen zu lassen, dass der Atomwaffenbesitz dessen Sicherheit und Wirtschaft eher schade. Es sei wichtig, dadurch Nordkoreas Kalkül zu ändern, damit das Land den Weg einer substanziellen Denuklearisierung beschreiten könne, betonte der Beamte.Die Genannten seien in der „kühnen Initiative“ enthalten, die Präsident Yoon Suk Yeol für eine von Frieden und Wohlstand geprägte koreanische Halbinsel ohne Atomwaffen vorgeschlagen habe, sagte der Beamte.Das Vereinigungsministerium teilte unterdessen mit, dass es im Vorfeld des 77. Gründungstags der Arbeiterpartei Nordkoreas am 10. Oktober die damit zusammenhängenden Entwicklungen in dem Land mit großer Aufmerksamkeit verfolge.