Internationales Feuerwerksfestival von Seoul findet erstmals seit drei Jahren wieder statt

Photo : YONHAP News

Das Seoul Internationale Feuerwerksfestival wird dieses Jahr erstmals seit drei Jahren wieder ausgerichtet.Die Veranstaltung war aufgrund der Corona-Pandemie in den letzten beiden Jahren abgesagt worden.Die Unternehmensgruppe Hanwha, Veranstalterin des Festivals, teilte mit, dass das Feuerwerksfestival 2022 am morgigen Samstag von 13 bis 21.30 Uhr im Hangang-Park auf Yeouido in Seoul stattfinden werde.Das Thema der diesjährigen Veranstaltung lautet „We Hope Again“ und soll bedeuten, dass die von Covid-19 ermüdeten Menschen im Alltagsleben getröstet werden und wieder ein Feuerwerk der Träume und Hoffnung zünden.