Seoul will Zugänglichmachung von Nordkoreas Rundfunksendungen in Südkorea anstreben

Photo : YONHAP News

Südkorea will für einen besseren Austausch Zugang zu nordkoreanischen Rundfunksendungen ermöglichen.Das kündigte Vereinigungsminister Kwon Young-se heute im Rahmen einer schriftlichen Berichterstattung für den parlamentarischen Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und Vereinigung an. Begründet wurde der Plan mit der Realität, dass eine Öffnung füreinander kurzfristig kaum möglich sei.Das Vereinigungsministerium hatte im Juli bei einer Berichterstattung gegenüber dem Staatspräsidenten die Absicht mitgeteilt, für die Wiederherstellung der nationalen Homogenität Angebote der Medien, des Verlagswesens und Rundfunks in Nordkorea auch in Südkorea zugänglich machen zu wollen.Damals hatte ein Ministerialer gesagt, es werde überprüft, zunächst nordkoreanische Rundfunksendungen in Südkorea zugänglich zu machen und Nordkorea zu einer entsprechenden Reaktion zu bewegen.