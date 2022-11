Korea erwartet Kältewelle

Photo : YONHAP News

Korea erwartet eine Kältewelle. Bereits im Laufe des Donnerstags soll es spürbar kälter werden.Die niedrigsten Temperaturen am Morgen lagen zwischen einem und elf Grad und waren damit auf einem ähnlichen Niveau wie am Vortag.Im Laufe des Tages wird es infolge eines kalten kontinentalen Hochdruckgebiets in der Nähe der Mongolei kälter.Der Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht wird je nach Region bis zu 15 Grad betragen.Infolge des kalten Windes soll das Quecksilber am Freitag in den Bereich von minus fünf bis plus acht Grad fallen, am Samstag von minus vier bis plus sechs Grad.