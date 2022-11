Zentralbank senkt Wachstumsprognose für 2023 auf 1,7 Prozent

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank hat ihre Wachstumsprognose für die Volkswirtschaft für 2023 deutlich in den Ein-Prozent-Bereich gesenkt.In einem heute veröffentlichten revidierten Wirtschaftsausblick prognostizierte die Bank of Korea, dass das reale Bruttoinlandsprodukt des Landes nächstes Jahr um 1,7 Prozent zulegen werde. Zuvor hatte die Notenbank mit einem Wachstum von 2,1 Prozent gerechnet.Die neue Prognose unterschreitet die potenzielle Wachstumsrate der südkoreanischen Wirtschaft, die im Zwei-Prozent-Bereich liegen soll.Ein Zuwachs im Ein-Prozent-Bereich wäre das geringste Wachstum seit den 2000er Jahren, mit Ausnahme eines Rückgangs von 0,7 Prozent im Jahr 2020 und einem Wachstum von 0,8 Prozent im Jahr 2009.Die Notenbank senkte zugleich die Inflationsprognose für das kommende Jahr von 3,7 Prozent auf 3,6 Prozent. Das wäre die stärkste Inflation seit dem Ausbruch der globalen Finanzkrise im Jahr 2008, abgesehen vom laufenden Jahr.Die neue Wachstumsprognose der Bank of Korea für 2023 bleibt hinter der Prognose der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) von 2,3 Prozent, des Internationalen Währungsfonds (IWF) von zwei Prozent und der Ratingagentur Fitch von 1,9 Prozent zurück. Auch werden die Prognosen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) von 1,8 Prozent und des Koreanischen Entwicklungsinstituts (KDI) von 1,8 Prozent unterschritten. Das Koreanische Finanzinstitut (KIF) rechnet ebenfalls mit 1,7 Prozent Wachstum.