Voraussichtlich 40.000 Menschen in Korea feuern Nationalelf im ersten WM-Spiel gemeinsam an

Photo : YONHAP News

Etwa 40.000 Menschen in Südkorea werden sich heute Abend versammeln, um die Fußball-Nationalmannschaft in deren ersten Spiel bei der WM in Katar gemeinsam anzufeuern.Es wird landesweit an zwölf Orten gemeinsame Anfeuerungsaktionen geben, die von Gebietskörperschaften oder öffentlichen Institutionen wie Schulen veranstaltet werden.Bei einer Versammlung auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul werden bis zu 15.000 Fans erwartet und bei einer anderen im Weltcup-Stadion in Suwon bis zu 20.000. Zu einer Anfeuerungsaktion auf einem Sportplatz der Jeonju Universität werden voraussichtlich 2.000 Menschen kommen.Da es sich um die ersten Veranstaltungen mit größeren Menschenmengen seit der tödlichen Massenpanik im Seouler Viertel Itaewon handelt, wurden verschiedene Sicherheitsmaßnahmen ausgearbeitet.In Seoul wollen die Stadtverwaltung und die Polizei den Gwanghwamun-Platz in Zonen einteilen, um ein Massengedränge zu verhindern. Es wird erwogen, Fahrspuren zu sperren und die Anfeuerung auf der Straße zu ermöglichen, wenn mehr Menschen als die vorgesehene maximale Aufnahmekapazität kommen.Die Polizei und der offizielle Fanklub „Red Devils“, der Veranstalter der Anfeuerungsaktion auf dem Gwanghwamun-Platz, wollen an den Straßen Polizisten und Ordner einsetzen, um für Sicherheit zu sorgen.Die Polizei kündigte an, am Donnerstag auf dem Gwanghwamun-Platz etwa 600 Sicherheitskräfte einzusetzen, darunter 41 Polizeibeamte und acht Bereitschaftstrupps.