Regierung gibt wegen Streik von Lkw-Fahrern höchste Krisenwarnung aus

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat angesichts des anhaltenden Generalstreiks von gewerkschaftlich organisierten Lkw-Fahrern die höchste Krisenwarnung für den Landgüterverkehr ausgegeben.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr teilte mit, dass es die Krisenwarnung mit Wirkung ab 9 Uhr am Montag auf die Stufe „ernst“ anhebe. Das entspricht der höchsten Warnstufe des vierstufigen Systems gemäß den Richtlinien für den Umgang mit Krisen im Bereich des Güterverkehrs auf der Straße.Begründet wurde dies damit, dass die Schadenslage infolge der sich fortsetzenden kollektiven Beförderungsverweigerung der Gewerkschaft Cargo Truckers Solidarity immer ernster werde.Im Zuge der verschärften Warnung werde bei der Regierung ein zentrales Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen eingerichtet. Damit kommt es zu einer behördenübergreifenden Reaktion. Das Landministerium werde gemeinsam mit anderen zuständigen Behörden, einschließlich des Innenministeriums, der Nationalen Polizeibehörde und des Industrieministeriums, umfassende Notfallmaßnahmen ergreifen, hieß es.Die Mitglieder der Gewerkschaft von Lkw-Fahrern befinden sich seit dem 24. November in einem Generalstreik. Sie fordern ein Festhalten am System für sichere Frachtraten, das ihnen bestimmte Raten für ihr Frachtgut garantiert, sowie dessen Ausweitung.