Koreaner erfreuen sich ab 27 Jahren eines Überschusses – Defizit ab 61 Jahren

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Staatsbürger erfreuen sich ab 27 Jahren höherer Einnahmen als Ausgaben.Beim Überschuss wird im Alter von 43 Jahren der Höhepunkt erreicht. Ab 61 Jahren überwiegen wieder die Ausgaben die Einkünfte.Entsprechende Ergebnisse der National Transfer Accounts 2020 veröffentlichte das Statistikamt am Dienstag.Die Nationalen Transferkonten bieten eine Übersicht über öffentliche Transfers wie Arbeitseinkünfte in jedem Alter, Konsum und Rentenansprüche sowie private Transfers innerhalb von und zwischen Haushalten.Im Lebenszyklus jeden Staatsbürgers setzt sich im Alter von 0 bis 26 Jahren ein Defizitzustand fort, in dem die Ausgaben höher als die Einnahmen sind. Im Alter von 16 Jahren wird mit 33,7 Millionen Won (25.400 Dollar) das größte Defizit verbucht.Ab dem Alter von 27 übersteigen die Einnahmen die Ausgaben. Das größte Arbeitseinkommen pro Kopf wird mit 42 Jahren verzeichnet und beträgt 37,25 Millionen Won (28.000 Dollar).In den Jahren von 2010 bis 2020 verharrte das Alter, mit dem man in die Überschussphase eintritt, bei 27 bis 28 Jahren. Das Alter, ab dem man wieder ein Defizit zu verbuchen beginnt, verschob sich dagegen von 56 Jahren im Jahr 2010 auf 61 im Jahr 2020, weil das Renteneintrittsalter stieg.