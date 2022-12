Beschäftigte der Seouler U-Bahn beschließen Generalstreik

Photo : YONHAP News

Gewerkschaftlich organisierte Beschäftigte der Seouler U-Bahn haben einen Generalstreik beschlossen.Achtstündige Verhandlungen bis 22 Uhr am Dienstag mit dem Management hatten kein Ergebnis gebracht.Die beiden Gewerkschaften von Seoul Metro, Betreiber der Linien 1 bis 8 sowie Teilen der Linie 9, kündigten daher einen Streik ab Mittwoch, 6.30 Uhr an.In den Verhandlungen hatte das Unternehmen angeboten, seine Pläne für die Entlassung von 1.539 Beschäftigten bis 2026 zu verschieben. Dieses Angebot lehnten die Gewerkschaften ab.Seoul Metro und die Stadt Seoul wollen den Betrieb in der Spitzenverkehrszeit am Morgen zwischen 7 und 9 Uhr mit Ersatzpersonal auf dem normalen Niveau aufrechterhalten. Zwischen 18 und 20 Uhr soll ein Niveau von 85,7 Prozent gehalten werden.In den übrigen Stunden werden verglichen mit dem gewöhnlichen Fahrplan etwa 72,7 Prozent der Züge fahren.