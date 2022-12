Photo : YONHAP News

Der Maskentanz "Talchum" ist zum immateriellen UNESCO-Welterbe bestimmt worden.Der beschloss der Zwischenstaatliche UNESCO-Ausschuss Immaterielles Kulturerbe am Mittwoch bei seiner Sitzung in Marokko.Als Welterbe anerkannt werden demnach 18 Unterkategorien des Maskentanzes, die unter der Bezeichnung Maskentanz-Drama zusammengefasst werden. Dazu zählen beispielsweise "Bongsan talchum" und "Hahoe byeolsingut talnori". Diese sind bereits nationales oder regionales Kulturerbe."Talchum" vereint Tanz, Musik und Schauspiel miteinander und lebt darüber hinaus von der Interaktion mit den Zuschauern.Südkorea hat damit 22 Einträge in der UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes. Besonders bekannte Einträge koreanischen Erbes sind das Volkslied "Arirang", der traditionelle Ringkampf "Ssireum" und die Oper "Pansori".