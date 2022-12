Präsident Yoon ruft streikende Lkw-Fahrer zur Rückkehr zur Arbeit auf

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die seit Tagen streikenden Mitglieder der Gewerkschaft von Lkw-Fahrern, Cargo Truckers Solidarity, zur Rückkehr zur Arbeit aufgerufen.Yoon schrieb am Donnerstag auf Facebook, er hoffe, dass Beschäftigte im Frachttransport die Arbeitsunterbrechung beenden und für die Überwindung der Wirtschaftskrise Kräfte bündeln würden.Noch vor einer vollständigen Überwindung der Covid-19-Krise belasteten die Inflation und die Energiekrise die Weltwirtschaft. Auch wegen der Auswirkungen der kollektiven Beförderungsverweigerung der Gewerkschaft Cargo Truckers Solidarity seien die Ausfuhren im November gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozent geschrumpft. In der Handelsbilanz im November sei ein Defizit in Höhe von 7,01 Milliarden Dollar verbucht worden, schrieb er.Die aktuelle komplexe Krise müsse mit einer Exportverbesserung bekämpft werden, forderte er.