Südkoreanisch-vietnamesisches Spitzentreffen heute in Seoul

Photo : YONHAP News

Südkorea und Vietnam werden heute in Seoul ein Spitzentreffen abhalten.Anlass für das Gespräch zwischen Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol und seinem vietnamesischen Amtskollegen Nguyen Xuan Phuc ist das 50. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen.Wie Südkoreas Präsidialamt am Montag mitteilte, würden beim Spitzengespräch am Nachmittag Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Beziehungen diskutiert.Präsident Ngyuen war am Sonntag zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Südkorea eingetroffen. Erstmals seit Yoons Amtsantritt im Mai absolviert damit ein ausländischer Staatsführer einen Staatsbesuch in Südkorea.Bei ihrem Treffen sollen Themen auf den Gebieten Politik, Sicherheit und Wirtschaft erörtert werden. Auch regionale und internationale Fragen werden voraussichtlich besprochen.Die Nachrichtenagentur Yonhap zitierte einen Beamten des südkoreanischen Präsidialamtes mit den Worten, dass ein starker Impuls für die Entwicklung der Beziehungen zur strategischen Partnerschaft gesetzt würde. Auch die Zusammenarbeit Seouls mit dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN würde dadurch gestärkt, hieß es.