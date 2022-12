Premier Han beendet Reise nach Frankreich und Afrika

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo hat am Samstag (Ortszeit) seine Reise nach Frankreich und Afrika beendet.Vor dem Antritt des Heimflugs schrieb Han am Samstagabend in der ghanaischen Hauptstadt Accra, er habe Landsleuten versprochen, Südkorea zu einem Land zu machen, das in der Welt respektiert werde. Er wolle sich die Worte einprägen und noch fleißiger arbeiten.Han traf sich am Freitag mit dem ghanaischen Präsidenten Nana Akufo-Addo. Beide diskutierten über Wege zur Verstärkung der Kooperation in verschiedenen Bereichen, darunter Wirtschaft, Handel und Energie.Han teilte mit, er habe Präsident Akufo-Addo gesagt, dass man durch die Expo Busan die Entwicklungserfahrung Südkoreas teilen wolle, und um Unterstützung dafür gebeten. Dieser sei damit einverstanden gewesen, dass Südkorea ein gutes Vorbild sei.Han besuchte Frankreich, Mosambik und Ghana, um vor allem für die Austragung der Expo 2030 in Busan zu werben.